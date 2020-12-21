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Бывший шеф-скаут: «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого

Бывший шеф-скаут: «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого
Футбол / РПЛ 0
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Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал, как принимаются решения в клубе из Санкт-Петербурга, а также прокомментировал факт, что бело-голубых называют империей зла.

«Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще, все ключевые решения принимаются тремя людьми — главным тренером, спортивном директором и генеральным директором. Это лодка с тремя вёслами. Да, вёсел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы. Был ли такой период в «Зените»? Пока работал, не видел, чтобы все работали в одну сторону.

Чем могу это объяснить? Да, в клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передаётся основная ответственность. Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере. Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и всё». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.

В чемпионате России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хорошим, в нём должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» — это своеобразный Дарт Вейдер", — приводит слова Евменова «Матч ТВ».

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