Бывший шеф-скаут: «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого

Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал, как принимаются решения в клубе из Санкт-Петербурга, а также прокомментировал факт, что бело-голубых называют империей зла.
«Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще, все ключевые решения принимаются тремя людьми — главным тренером, спортивном директором и генеральным директором. Это лодка с тремя вёслами. Да, вёсел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы. Был ли такой период в «Зените»? Пока работал, не видел, чтобы все работали в одну сторону.
Чем могу это объяснить? Да, в клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передаётся основная ответственность. Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере. Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и всё». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.
В чемпионате России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хорошим, в нём должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» — это своеобразный Дарт Вейдер", — приводит слова Евменова «Матч ТВ».
- 21 декабря 2020
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