Симеоне: «Атлетико» не готов играть с Суаресом, Костой и Фелишем в стартовом составе

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением о составе команды и возможном расположении игроков на поле. Аргентинец заявил, что пока «Атлетико» не может использовать всех своих звёздных форвардов в стартовом составе. Симеоне не приходилось ломать голову над размещением всех нападающих, так как Диего Коста был травмирован.

«Я думаю, что пока команда не готова начинать с Жоау Фелишем, Луисом Суаресом и Диего Костой в стартовом составе одновременно. Но мы можем использовать всех троих в концовке.

Жаль, что Диего был травмирован. Но все наши нападающие очень опасны, они могут хорошо взаимодействовать. Нужно оставаться терпеливым, постепенно раскрывать талант. Важно, чтобы они все были готовы выходить на поле», — цитирует тренера «Атлетико» Football Espana.