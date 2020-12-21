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Симеоне: «Атлетико» не готов играть с Суаресом, Костой и Фелишем в стартовом составе

Симеоне: «Атлетико» не готов играть с Суаресом, Костой и Фелишем в стартовом составе
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением о составе команды и возможном расположении игроков на поле. Аргентинец заявил, что пока «Атлетико» не может использовать всех своих звёздных форвардов в стартовом составе. Симеоне не приходилось ломать голову над размещением всех нападающих, так как Диего Коста был травмирован.

«Я думаю, что пока команда не готова начинать с Жоау Фелишем, Луисом Суаресом и Диего Костой в стартовом составе одновременно. Но мы можем использовать всех троих в концовке.

Жаль, что Диего был травмирован. Но все наши нападающие очень опасны, они могут хорошо взаимодействовать. Нужно оставаться терпеливым, постепенно раскрывать талант. Важно, чтобы они все были готовы выходить на поле», — цитирует тренера «Атлетико» Football Espana.

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