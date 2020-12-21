Андрей Аршавин рассказал, почему «Зенит» плохо выступил в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, почему несмотря на удачные игры в российской Премьер-Лиге «Зенит» провалил выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против «Спартака», то Дзюба просто подошёл к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь, на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не всё так просто выиграть.
В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, «Зенит» не всегда был в полном составе. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это всё вдогонку. Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 21 декабря 2020
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