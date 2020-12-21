Первый пропущенный со стандарта гол «Вест Хэма» в сезоне. Видео

В заключительном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» принимает «Вест Хэм Юнайтед». Идёт 18-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «аристократов».



«Челси» открыл счёт на 10-й минуте — полузащитник Мэйсон Маунт выполнил подачу углового точно на голову защитника Тьяго Сильвы. Оборона «молотобойцев» не уследила за бразильцем и он отлично пробил головой под перекладину.Это второй гол 36-летнего Тьяго Силвы в продолжающемся сезоне АПЛ.

Видео гола Тьяго Силвы

Для «Вест Хэма» этот гол стал первым, пропущенным со стандартного положения, в нынешнем сезоне АПЛ.



«Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 22 очка в 13 матчах. «Вест Хэм» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает 10-е место.