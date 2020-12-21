Месси вручили трофей «Пичичи»

Капитану «Барселоны» Лионелю Месси сегодня, 21 декабря, вручили трофей «Пичичи» — награду, присуждаемую испанским изданием Marca лучшему бомбардиру сезона, сообщается в официальном «твиттере» каталонского клуба.

Фото можно посмотреть в официальном "твиттере" «Барселоны».

Напомним, о том, что 33-летний аргентинец получит трофей, стало известно ещё июле, однако только сейчас Лионель получил приз.

У Месси это уже седьмой трофей «Пичичи». Игрок удостаивался награды в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 году.

Награда названа в честь игрока «Атлетика» Рафаэля Морено Арансанди по прозвищу Пичичи.

В прошлом сезоне капитан «Барселоны» продемонстрировал лучшую результативность в испанской Примере, забив 25 мячей. В этом сезоне Месси в 13 матчах забил шесть мячей.