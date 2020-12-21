В официальном «твиттере» «Барселоны» опубликовали видео, где демонстрируется, как капитан сине-гранатовых Лионель Месси поделился эмоциями после получения трофея «Пичичи». Напомним, о том, что 33-летний аргентинец получит трофей, стало известно ещё июле, однако только сегодня, 21 декабря, Лионелю вручили приз.



«Хотел бы ещё раз выразить благодарность. Для меня большая честь получить эту награду в седьмой раз. Превзойти достижение Сарры очень многое для меня значит. Ещё раз большое спасибо», — сказал Месси.

Видео можно посмотреть в официальном канале «Барселоны» в "твиттере".

Ранее Месси удостаивался трофея в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 году.



Награда названа в честь игрока «Атлетика» Рафаэля Морено Арансанди по прозвищу Пичичи.



В прошлом сезоне капитан «Барселоны» продемонстрировал лучшую результативность в испанской Примере, забив 25 мячей. В этом сезоне Месси в 13 матчах забил шесть мячей.