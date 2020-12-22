Манчини: «Ювентус» — лучшая команда в Серии А, но «Интер» находится почти на том же уровне
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о конкуренции в Серии А. Манчини отметил прогресс миланских клубов.
«Сейчас у нас хороший чемпионат. Большое количество команд находятся рядом, их разделяют несколько очков. «Ювентус» остаётся очень сильным, «Милан» выглядит здорово. Хорошо сезон складывается для «Наполи» и «Ромы».
Постепенно возвращается «Наполи». Иммобиле забивает отличные голы, надеюсь, что он придержит их и на чемпионат Европы.
Сезон складывается очень любопытно. Это радует всех. «Ювентус» — лучшая команда, но «Интер» находится примерно на том же уровне», — приводит слова Манчини Football Italia.
После 13 туров «Милан» (31) возглавляет турнирную таблицу. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на четыре.
В «Милане» определились с игроками, которых хотели бы приобрести в зимнее трансферное окно
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