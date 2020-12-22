Месси рассказал, что нужно «Барселоне», чтобы добиваться хороших результатов в Примере
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре сине-гранатовых в этом сезоне.
«Сможет ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов и Примеру? Мы постараемся выиграть всё. В этом плане, как обычно. Постепенно мы прогрессируем. Нам действительно потребовалось немного времени на раскачку в чемпионате. Мы не должны были терять столько очков.
За счёт чего можно начать добиваться хороших результатов в Примере? Очень важно провести серию хороших матчей, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Для этого нужно время, а в условиях пандемии все игры становятся очень сложными. Хотя нельзя отрицать, что футбол сильно изменился. Сейчас сложно всем, но постепенно всё наконец наладится», — приводит слова Месси Marca.
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