Месси: без фанатов играть ужасно. Пандемия заставила футбол измениться в худшую сторону

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об ощущениях от игр в условиях коронавируса без болельщиков на стадионах.



«Тяжело ли играть без фанатов? Да, очень тяжело. Без фанатов играть ужасно. Ощущения не из приятных. Когда на стадионе нет болельщиков, матчи становятся похожими на тренировки, и нужно много времени, чтобы наконец войти в игру.



Вот почему сейчас столько ровных матчей. Пандемия заставила футбол сильно измениться, причём в худшую сторону. Надеюсь, после того как всё это закончится, мы сможем вернуть людей на стадионы и сами вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Месси Marca.



Напомним, вчера, 21 декабря, Месси вручили трофей «Пичичи». Это награда, присуждаемая испанским изданием Marca лучшему бомбардиру сезона.

Месси вручили трофей «Пичичи»