«У него нет должной квалификации». Наставник «Вулверхэмптона» выступил с критикой арбитра

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту раскритиковал арбитра Ли Мейсона после матча с «Бёрнли». Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Честно говоря, мне не нравится это говорить, но я должен сделать это, потому что я не буду чувствовать себя правым: у арбитра нет квалификации, чтобы обслуживать матч в Премьер-лиге. Это проблема, о которой мы знали. Ли Мейсон уже обслуживал наши матчи. Дело не в решающих ошибках или решениях, а в том, как он ведёт игру. Игроки нервничают. Слишком много разговоров. Очевидно, что у него нет должной квалификации», — приводит слова Санту Sky Sports.
Видеообзор матча «Бёрнли» — «Вулверхэмптон»
«Бёрнли» набрал 13 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (20) располагается на 11-м месте.
- 22 декабря 2020
-
02:27
-
02:03
-
01:40
-
01:22
-
01:06
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:21
-
00:03
- 21 декабря 2020
-
23:59
-
23:35
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:07
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00