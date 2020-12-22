«У него нет должной квалификации». Наставник «Вулверхэмптона» выступил с критикой арбитра

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту раскритиковал арбитра Ли Мейсона после матча с «Бёрнли». Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Честно говоря, мне не нравится это говорить, но я должен сделать это, потому что я не буду чувствовать себя правым: у арбитра нет квалификации, чтобы обслуживать матч в Премьер-лиге. Это проблема, о которой мы знали. Ли Мейсон уже обслуживал наши матчи. Дело не в решающих ошибках или решениях, а в том, как он ведёт игру. Игроки нервничают. Слишком много разговоров. Очевидно, что у него нет должной квалификации», — приводит слова Санту Sky Sports.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Вулверхэмптон»

«Бёрнли» набрал 13 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (20) располагается на 11-м месте.