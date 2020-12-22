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«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Видеообзор матча 14-го тура АПЛ

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Видеообзор матча 14-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

«Бёрнли» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречался с «Вулверхэмптон Уондерерс» Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Эшли Барнс и Крис Вуд. Единственный гол за «Вулверхэптон» забил Фабиу Силва.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Вулверхэмптон».

«Бёрнли» набрал 13 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» в свою очередь, набрав 20 очков, располагается на 11-м месте турнирного зачёта.

В следующем туре чемпионата Англии «Бёрнли» встретится с «Лидс Юнайтед», а «Вулверхэмптон» проведёт матч с «Тоттенхэм Хотспур». Оба матча пройдут 27 декабря.

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