«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Видеообзор матча 14-го тура АПЛ
«Бёрнли» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречался с «Вулверхэмптон Уондерерс» Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Эшли Барнс и Крис Вуд. Единственный гол за «Вулверхэптон» забил Фабиу Силва.
Видеообзор матча «Бёрнли» — «Вулверхэмптон».
«Бёрнли» набрал 13 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» в свою очередь, набрав 20 очков, располагается на 11-м месте турнирного зачёта.
В следующем туре чемпионата Англии «Бёрнли» встретится с «Лидс Юнайтед», а «Вулверхэмптон» проведёт матч с «Тоттенхэм Хотспур». Оба матча пройдут 27 декабря.
«У него нет должной квалификации». Наставник «Вулверхэмптона» выступил с критикой арбитра
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
02:27
-
02:03
-
01:40
-
01:22
-
01:06
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:21
-
00:03
- 21 декабря 2020
-
23:59
-
23:35
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:07
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам