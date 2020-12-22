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Разгромная победа «Челси» в матче с «Вест Хэмом». Видеообзор

Разгромная победа «Челси» в матче с «Вест Хэмом». Видеообзор
Футбол / Англия 0

В заключительном матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречались «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе победителей дублем отличился Тэмми Абрахам и ещё один гол на счету Тьяго Силвы.

Видеообзор матча «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед».

«Челси», набрав 25 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда прервала серию из двух поражений. «Вест Хэм» в свою очередь, набрав 21 очко, находится 10-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» на выезде предстоит провести матч с «Арсеналом», а «Вест Хэм» на своё поле сыграет с «Брайтоном». Матчи пройдут 26 и 27 декабря соответственно.

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