Футболистам «Арсенала» могут сократить зарплату в случае вылета из АПЛ
Футболисты «Арсенала» могут столкнуться с существенным снижение заработной платы, если клуб вылетит из АПЛ по итогам сезона, сообщает Daily Mail.
По данным источника, футболистам в случае вылета из английской Премьер-лиги могут сократить зарплату на 25 процентов.
«Арсенал» в 14 встречах набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. От зоны вылета команду отделяет 4 очка. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (31). В топ-3 также входят «Эвертон» (26) и «Тоттенхэм Хотспур» (25). В предыдущем туре «Арсенал» проиграл «Эвертону».
В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Челси». Матч пройдёт 26 декабря в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
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