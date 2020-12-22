Карим Бензема признан лучшим футболистом Примеры сезона-2019/20 по версии Marca

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком сезона 2019/20 в чемпионате Испании по версии Marca.
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Реал» занял первое место, набрав 87 очков. Ближайшего конкурента в лице «Барселоны» «Королевский клуб» опередил на 5 очков.
В прошлом сезоне французский форвард принял участие в 37 матчах в рамках Примеры, в которых записал в свой актив 21 гол и сделал 8 результативных передач. Напомним, с 2009 года лучшими игроками сезона признавались только нападающий Лионель Месси и форвард Криштиану Роналду.
Бензема защищает цвета «Реал» с 2009 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги француз забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
- 22 декабря 2020
-
05:32
-
04:58
-
04:43
-
04:25
-
03:59
-
03:42
-
03:26
-
02:44
-
02:27
-
02:03
-
01:40
-
01:22
-
01:06
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:21
-
00:03
- 21 декабря 2020
-
23:59
-
23:35
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:07
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57