Карим Бензема признан лучшим футболистом Примеры сезона-2019/20 по версии Marca

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком сезона 2019/20 в чемпионате Испании по версии Marca.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Реал» занял первое место, набрав 87 очков. Ближайшего конкурента в лице «Барселоны» «Королевский клуб» опередил на 5 очков.

В прошлом сезоне французский форвард принял участие в 37 матчах в рамках Примеры, в которых записал в свой актив 21 гол и сделал 8 результативных передач. Напомним, с 2009 года лучшими игроками сезона признавались только нападающий Лионель Месси и форвард Криштиану Роналду.

Бензема защищает цвета «Реал» с 2009 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги француз забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.