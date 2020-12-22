Бензема о награде лучшему игроку сезона Ла Лиги: горжусь, что опередил Месси и Роналду

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал вручение ему награды лучшему игроку сезона чемпионата Испании сезона-2019/20.

«Это очень много значит, я горжусь и очень счастлив получить эту награду. Месси и Роналду — это нечто другое, они выиграли много индивидуальных наград, и я горжусь тем, что смог опередить этих игроков и взять трофей», — приводит слова Бензема Marca.

Напомним, с 2009 года лучшими игроками сезона признавались только нападающий Лионель Месси и форвард Криштиану Роналду. По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Реал» занял первое место, набрав 87 очков. Ближайшего конкурента в лице «Барселоны» «Королевский клуб» опередил на 5 очков.

В прошлом сезоне французский форвард принял участие в 37 матчах в рамках Примеры, в которых записал в свой актив 21 гол и сделал 8 результативных передач.