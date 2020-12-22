Лэмпард о матче с «Вест Хэмом»: мы были под серьёзным давлением, я не ждал красивой игры

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромную победу в матче с «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:0.
«Мы провели отличную игру против сильного соперника, который на данный момент находится в отличной форме. Мы были великолепны в защите. Перед матчем мы находились под серьёзным давлением, и я не ждал красивой игры, однако мы справились действительно хорошо. Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо. Больше всего я доволен характером, который парни продемонстрировали после двух подряд поражений», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Видеообзор матча «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед».
«Челси», набрав 25 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда прервала серию из двух поражений. «Вест Хэм» в свою очередь, набрав 21 очко, находится 10-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» на выезде предстоит провести матч с «Арсеналом», а «Вест Хэм» на своё поле сыграет с «Брайтоном». Матчи пройдут 26 и 27 декабря соответственно.
- 22 декабря 2020
-
05:32
-
04:58
-
04:43
-
04:25
-
03:59
-
03:42
-
03:26
-
02:44
-
02:27
-
02:03
-
01:40
-
01:22
-
01:06
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:21
-
00:03
- 21 декабря 2020
-
23:59
-
23:35
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:07
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57