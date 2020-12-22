СМИ: «Зенит» интересуется форвардом «Гремио» Пепе

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Гремио» Пепе, сообщает портал Goal.com. Также, по информации источника, на 23-летнего игрока претендуют «Порту» и «Севилья».
Сообщается, что летом 2020 года «Гремио» хотел выручить за своего игрока не менее 20 млн евро, однако в нынешнем сезоне ценник на форварда снизился до 15 млн. Итальянская «Рома» также интересовалась футболистом, но позднее посчитала его стоимость завышенной. Ранее «Порту» уже предлагал за Пепе 12 млн евро плюс 3 млн бонусами, однако трансфер сорвался из-за разногласий по дате сделки.
Пепе в нынешнем сезоне провёл за «Гремио» 25 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. В чемпионате Бразилии клуб, набрав 42 очка, занимает 5-е место.
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