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Арбитры пили водку перед матчем РПЛ, UFC проведёт бой Миочич – Нганну. Главное к утру

Судьи из бригады Иванова перед матчем «Тамбов» — «Урал» пили водку в Саранске, UFC хочет провести титульный бой между Миочичем и Нганну, а «Ростов» сделал предложение по нападающему системы «Челси» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Судьи из бригады Иванова перед матчем «Тамбов» — «Урал» пили водку в Саранске. Видео.

2. «Ростов» сделал предложение по нападающему системы лондонского «Челси».

3. UFC хочет провести титульный бой между Миочичем и Нганну, победитель встретится с Джонсом.

4. Конькобежец Павел Кулижников заразился коронавирусом.

5. В Библии, купленной в одном из магазинов Лондона, нашли интимные фото Косты и Жезуса.

6. СМИ: «Зенит» интересуется форвардом «Гремио» Пепе.

7. Уланбеков не выступит на турнире UFC 257.

8. Месси вручили трофей «Пичичи».

9. Финал Кубка английской лиги перенесён на апрель.

10. Андрей Рублёв признан самым прогрессирующим игроком года по версии ATP.