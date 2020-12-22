«Приглашать его в «Спартак» было огромной ошибкой». Бышовец сравнил Кокорина с деревом

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался на тему нахождения нападающего Александра Кокорина в московском «Спартаке».
«Корни происходящего нужно искать в том, как Кокорин попал в „Спартак“. Приглашение Кокорина в клуб носило одиозный характер, характер вызова. Вот Евгений Ловчев считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Но потенциал – это то, что реализовано. Так что это всё мне напоминает дерево, которое хорошо цветёт и не даёт плодов. К Кокорину это очень применительно.
Если обратить внимание на карьеру Кокорина, то мне она видится пустой на результаты, на реализацию. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус с учётом того, что с ним происходило и происходит. Приглашать его в «Спартак» было большой, огромной ошибкой", — цитирует Бышовца «Р-Спорт».
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