Микель Артета сообщил о готовности «Арсенала» к зимнему и летнему трансферным окнам

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферных планах клуба на ближайшие полгода.
«Мы уже определились, чего хотим в январе и летом. Иногда планы удаётся осуществить, иногда – нет. Это зависит от большого количества факторов. Эду (технический директор «Арсенала». – Прим. «Чемпионата») сейчас занимается этим вопросом, а я сконцентрирован на матчах. В данный момент у нас не так много времени, чтобы тратить на это силы. Но мы точно знаем, что хотим сделать.
Моя работа – выжимать максимум из этого состава, из игроков, которые у нас есть. Планирование ближайших окон завершено, и мы постараемся воплотить свои идеи в жизнь с учётом нынешней ситуации и рынка. Конечно, последние результаты усложняют наше положение», — цитирует Артету Goal.com.
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