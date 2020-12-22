Микель Артета сообщил о готовности «Арсенала» к зимнему и летнему трансферным окнам

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферных планах клуба на ближайшие полгода.



«Мы уже определились, чего хотим в январе и летом. Иногда планы удаётся осуществить, иногда – нет. Это зависит от большого количества факторов. Эду (технический директор «Арсенала». – Прим. «Чемпионата») сейчас занимается этим вопросом, а я сконцентрирован на матчах. В данный момент у нас не так много времени, чтобы тратить на это силы. Но мы точно знаем, что хотим сделать.



Моя работа – выжимать максимум из этого состава, из игроков, которые у нас есть. Планирование ближайших окон завершено, и мы постараемся воплотить свои идеи в жизнь с учётом нынешней ситуации и рынка. Конечно, последние результаты усложняют наше положение», — цитирует Артету Goal.com.

«Арсенал» выделит Микелю Артете деньги на трансферы в январе