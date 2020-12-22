«Реал» хочет подписать Давида Алабу, но считает его требования по зарплате завышенными

Защитник «Баварии» Давид Алаба является целью мадридского «Реала». Сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан хочет видеть футболиста в своей команде.

Как сообщает AS, 28-летний австриец требует зарплату, которую в Мадриде считают завышенной. По информации источника, Алаба порвал отношения с «Баварией, потому что хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовски — € 12 млн в год. В то же время, капитан „Реала“ Серхио Рамос требует на € 3 млн больше (€ 15 млн в год), именно поэтому такие цифры — большая проблема для „Королевского клуба“.

Ранее сообщалось, что Алаба несколько раз отверг предложение мюнхенцев по новому контракту, а в начале этого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем. Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне Давид провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.