«Реал» хочет подписать Давида Алабу, но считает его требования по зарплате завышенными

Защитник «Баварии» Давид Алаба является целью мадридского «Реала». Сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан хочет видеть футболиста в своей команде.
Как сообщает AS, 28-летний австриец требует зарплату, которую в Мадриде считают завышенной. По информации источника, Алаба порвал отношения с «Баварией, потому что хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовски — € 12 млн в год. В то же время, капитан „Реала“ Серхио Рамос требует на € 3 млн больше (€ 15 млн в год), именно поэтому такие цифры — большая проблема для „Королевского клуба“.
Ранее сообщалось, что Алаба несколько раз отверг предложение мюнхенцев по новому контракту, а в начале этого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем. Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне Давид провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.
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