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«Челси» рискует сыграть с «Арсеналом» без основного левого защитника

«Челси» рискует сыграть с «Арсеналом» без основного левого защитника
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможные последствия травмы защитника Бенджамина Чилвела, которую тот получил во вчерашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).

24-летний футболист вышел в стартовом составе синих, однако уже на 10-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Его заменил Эмерсон.

«Думаю, участие Бена в матче с «Арсеналом» под вопросом. Он повредил лодыжку и пытался продолжить играть, но боль была слишком сильно. Завтра его обследуют, и тогда мы поймём, насколько травма серьёзная. Сообщим, как станет понятно», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

Видеообзор матча «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»:

Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси» пройдёт 26 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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