Питер Крауч: сомневаюсь, что Мохамед Салах и Садио Мане друзья

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Питер Крауч поделился мнением об отношениях нападающих «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Садио Мане.
«Салах пришёл в качестве вингера, но стал одним из самых результативных форвардов в Европе, машиной для забивания голов. В матче с «Кристал Пэлас» (7:0) он выбирал идеальную позицию для завершения, это превосходная работа.
Лицо Мане, когда его заменяли, было говорящим. Он был в ярости, и я знаю это наверняка, потому что, когда чувствуешь запах крови, последнее, что ты хочешь сделать, — это покинуть поле. Он и Мане друзья? Сомневаюсь. Это не имеет значения. У меня были товарищи по команде, которые друг другу никогда не нравились, но они никогда не мешали мне выполнять свою работу", — цитирует Крауча AS со ссылкой на Daily Mail.
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