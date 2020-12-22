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Давид Алаба в седьмой раз признан футболистом года в Австрии

Давид Алаба в седьмой раз признан футболистом года в Австрии
Футбол / Германия 0

28-летний защитник «Баварии» Давид Алаба был признан футболистом года в Австрии, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба. В голосовании игрок опередил Марселя Забитцера («РБ Лейпциг») и Доминика Собослаи («РБ Зальцбург»).

«Это огромная честь. Я очень благодарен за эту награду», — цитирует Алабу пресс-служба клуба. Футболиста также поздравили президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик, отметив, что защитник по праву выбран лучшим.

В выборе победителя участвовали тренеры и спортивные директора клубов австрийской Бундеслиги. Это седьмая награда для Алабы. До этого он признавался лучшим шесть раз подряд в период с 2011 по 2016 год. Давид стал рекордсменом по количеству завоёванных наград.

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