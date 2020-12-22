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«Ливерпуль» не намерен отпускать Мохамеда Салаха. Игроку предложат улучшенный контракт

«Ливерпуль» не намерен отпускать Мохамеда Салаха. Игроку предложат улучшенный контракт
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» не намерен расставаться с нападающим Мохамедом Салахом на фоне слухов о его возможном уходе, сообщает Goal.com.

По информации источника, в английском клубе хотят сохранить 28-летнего египетского футболиста и планируют предложить ему новый контракт с улучшенными условиями. По нынешнему соглашению, рассчитанному до лета 2023 года, Мохамед зарабатывает £ 200 тыс. (€ 220 тыс.) в неделю.

Ранее Салах открыто выразил разочарование решением главного тренера команды Юргена Клоппа выбрать капитаном на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1) не его, а более молодого защитника Трента Александер-Арнольда. Впоследствии бывший игрок сборной Египта Мохамед Абутрика заявил, что форвард не счастлив в «Ливерпуле».

Мохамед Салах сказал друзьям, что хочет перейти в «Реал»
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