«Наполи» отложил продление контракта с Дженнаро Гаттузо
«Наполи» и главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не достигнут соглашения по новому контракту до Рождества, сообщает Football Italia.
По информации источника, переговоры пока отложены. Сторонам не удалось достигнуть соглашения, и сторона клуба взяла паузу. Сообщается, что новый контракт будет рассчитан на два года.
В нынешнем розыгрыше Серии А «Наполи» занимает пятое место с 23 очками в активе по итогам 13 туров. Отставание от лидера лиги — «Милана» — восемь очков. В топ-3 также входят «Интер» (30) и «Ювентус» (27). Гаттузо был назначен главным тренером неаполитанцев в декабре 2019 года. В июне 2020 года «Наполи» стал обладателем Кубка Италии. В этом году «Наполи» осталось сыграть с «Торино».
Стало известно, почему Гаттузо носил повязку на глазу в матче с «Лацио»
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