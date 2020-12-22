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«Наполи» отложил продление контракта с Дженнаро Гаттузо

«Наполи» отложил продление контракта с Дженнаро Гаттузо
Футбол / Италия 0

«Наполи» и главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не достигнут соглашения по новому контракту до Рождества, сообщает Football Italia.

По информации источника, переговоры пока отложены. Сторонам не удалось достигнуть соглашения, и сторона клуба взяла паузу. Сообщается, что новый контракт будет рассчитан на два года.

В нынешнем розыгрыше Серии А «Наполи» занимает пятое место с 23 очками в активе по итогам 13 туров. Отставание от лидера лиги — «Милана» — восемь очков. В топ-3 также входят «Интер» (30) и «Ювентус» (27). Гаттузо был назначен главным тренером неаполитанцев в декабре 2019 года. В июне 2020 года «Наполи» стал обладателем Кубка Италии. В этом году «Наполи» осталось сыграть с «Торино».

Стало известно, почему Гаттузо носил повязку на глазу в матче с «Лацио»
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