«Реал» назначил Икера Касильяса заместителем гендиректора фонда клуба

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда «Королевского клуба», сообщает официальный сайт «сливочных».

«Касильяс — легенда «Реала», он представляет ценности нашего клуба, является лучшим вратарём в нашей истории. Его спортивная карьера и его человеческие качества были отмечены престижными наградами, такими как премия принца Астурийского в области спорта, Королевский орден за заслуги в спорте, золотая медаль Королевского ордена за заслуги в спорте и золотая медаль сообщества Мадрида. «Реал» гордится тем, что один из его великих капитанов вернулся домой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Касильяс взял 19 титулов за 25 лет выступлений за «сливочных»: 3 кубка Лиги чемпионов, 3 — клубных чемпионатов мира, 2 Суперкубка Европы, 5 титулов Примеры, 2 Кубка Короля и 4 Суперкубка Испании. В Португалии с «Порту» он дважды выигрывал чемпионат, 1 раз Кубок и 1 раз Суперкубок страны. За сборную Испании он провёл 167 матчей, выиграл чемпионат мира и 2 раза — чемпионат Европы.

Okko Спорт эксклюзивно покажет в России матч за Суперкубок Португалии, в котором «Порту» сразится с «Бенфикой». Трансляция будет доступна для всех подписчиков Okko Спорт без дополнительной платы. Матч пройдёт 23 декабря, начало — в 23:45 мск. В этом году «Порту» стал победителем Примейры и выиграл Кубок Португалии, а сейчас он идёт на третьем месте в лиге. «Бенфика» завершила прошлый сезон на втором месте, в этом она также идёт второй.