«Реал» назначил Икера Касильяса заместителем гендиректора фонда клуба

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда «Королевского клуба», сообщает официальный сайт «сливочных».
«Касильяс — легенда «Реала», он представляет ценности нашего клуба, является лучшим вратарём в нашей истории. Его спортивная карьера и его человеческие качества были отмечены престижными наградами, такими как премия принца Астурийского в области спорта, Королевский орден за заслуги в спорте, золотая медаль Королевского ордена за заслуги в спорте и золотая медаль сообщества Мадрида. «Реал» гордится тем, что один из его великих капитанов вернулся домой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Касильяс взял 19 титулов за 25 лет выступлений за «сливочных»: 3 кубка Лиги чемпионов, 3 — клубных чемпионатов мира, 2 Суперкубка Европы, 5 титулов Примеры, 2 Кубка Короля и 4 Суперкубка Испании. В Португалии с «Порту» он дважды выигрывал чемпионат, 1 раз Кубок и 1 раз Суперкубок страны. За сборную Испании он провёл 167 матчей, выиграл чемпионат мира и 2 раза — чемпионат Европы.
Okko Спорт эксклюзивно покажет в России матч за Суперкубок Португалии, в котором «Порту» сразится с «Бенфикой». Трансляция будет доступна для всех подписчиков Okko Спорт без дополнительной платы. Матч пройдёт 23 декабря, начало — в 23:45 мск. В этом году «Порту» стал победителем Примейры и выиграл Кубок Португалии, а сейчас он идёт на третьем месте в лиге. «Бенфика» завершила прошлый сезон на втором месте, в этом она также идёт второй.
- 22 декабря 2020
-
14:36
-
14:34
-
13:58
-
13:49
-
13:40
-
13:18
-
12:58
-
12:54
-
12:29
-
12:24
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:49
-
11:37
-
11:15
-
10:57
-
10:51
-
10:43
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:07
-
09:59
-
09:39
-
09:38
-
09:17
-
08:57
-
08:30
-
07:39
-
06:45
-
05:51
-
05:32
-
04:58
-
04:43