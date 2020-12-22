«С днём рождения, братья». Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный клуб
Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный красно-белый клуб с днём рождения. Хоккейному клубу сегодня исполнилось 74 года. Он был основан 22 декабря 1946 года.
«С днём рождения, братья», — написала пресс-служба москвичей. «Спасибо», — ответила пресс-служба хоккейного «Спартака».
Фото можно посмотреть в "твиттере" красно-белых.
«Спартак» набрал 35 очков по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги и занимает третье место в турнирной таблице. В тройку лидеров чемпионата России также входят санкт-петербургский «Зенит» (41) и московский ЦСКА (37). После зимней паузы красно-белые сыграют в матче 1/8 финала Кубка России на выезде с «Динамо». В 20-м туре чемпионата «Спартак» проведёт встречу дома с казанским «Рубином».
Источник: Каррера будет уволен из АЕК, клуб вернёт Хименеса или Пойета
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