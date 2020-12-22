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Гинер и Федун не попали в исполком РФС по итогам голосования

Гинер и Федун не попали в исполком РФС по итогам голосования
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 декабря, состоялись выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Больше всех голосов набрал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Второе и третье места с одинаковым количеством голосов поделили владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв. Таким образом, именно эти три управленца войдут в исполком РФС. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Всего на три места в исполкоме претендовали семь человек. Не попали туда президент ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Спартака» Леонид Федун, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.

Выборы президента РФС состоятся 4 февраля
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