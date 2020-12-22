«Он остаётся авторитетным человеком». Бабаев — о неизбрании Гинера в исполком РФС

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал исход выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза, по итогам которых президент клуба Евгений Гинер не попал в первую тройку.



«Не избрали Гинера? Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остаётся авторитетным человеком в нашем футболе. Как такое произошло? Голосование.



Что касается 23-го тура чемпионата, его пока не перенесли. Только обсудили. Клубы должны взвесить, подумать и принять продуманное решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, в исполком РФС по итогам голосования прошли генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.

Гинер и Федун не попали в исполком РФС по итогам голосования