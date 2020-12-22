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«Он остаётся авторитетным человеком». Бабаев — о неизбрании Гинера в исполком РФС

«Он остаётся авторитетным человеком». Бабаев — о неизбрании Гинера в исполком РФС
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал исход выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза, по итогам которых президент клуба Евгений Гинер не попал в первую тройку.

«Не избрали Гинера? Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остаётся авторитетным человеком в нашем футболе. Как такое произошло? Голосование.

Что касается 23-го тура чемпионата, его пока не перенесли. Только обсудили. Клубы должны взвесить, подумать и принять продуманное решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, в исполком РФС по итогам голосования прошли генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.

Гинер и Федун не попали в исполком РФС по итогам голосования
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