«Он остаётся авторитетным человеком». Бабаев — о неизбрании Гинера в исполком РФС

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал исход выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза, по итогам которых президент клуба Евгений Гинер не попал в первую тройку.
«Не избрали Гинера? Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остаётся авторитетным человеком в нашем футболе. Как такое произошло? Голосование.
Что касается 23-го тура чемпионата, его пока не перенесли. Только обсудили. Клубы должны взвесить, подумать и принять продуманное решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, в исполком РФС по итогам голосования прошли генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.
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