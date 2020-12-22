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Станислав Черчесов попросил клубы РПЛ перенести 23-й тур в интересах сборной России

Станислав Черчесов попросил клубы РПЛ перенести 23-й тур в интересах сборной России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на сегодняшнем собрании клубов Российской Премьер-Лиги.

Как сообщается в телеграм-канале лиги, специалист обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур чемпионата России на другую дату в интересах национальной команды. Клубы приняли обращение Черчесова к сведению. Отмечается, что решение будет принято после консультации с главными тренерами команд.

В нынешнем календаре Российской Премьер-Лиги 23-й тур запланирован на 21 марта. Точные даты матчей и время их начала будут объявлены позднее.

После 19 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший 41 очко. В тройку лидеров также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

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