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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Давида Алабу

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Давида Алабу
Футбол / Англия 0
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Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба стал трансферной целью очередного европейского гранда.

Как сообщает AS, на 28-летнего австрийского футболиста нацелился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы», как и их соседи «Манчестер Сити», об интересе которых к Давиду уже сообщалось, связались с агентом игрока. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» приложит особые усилия, чтобы заполучить Алабу, после того как Деотшанкюль Юпамекано продлил контракт с «РБ Лейпциг».

Напомним, соглашение Алабы с «Баварией» истекает следующим летом. Клуб сделал защитнику несколько предложений, однако получил отказ, после чего объявил, что прекращает попытки сохранить Давида.

Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

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