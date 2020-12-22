Гендиректор «Рубина» Сайманов объяснил, почему его избрали в исполком РФС

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал итоги выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза, на которых он занял первое место.
«Всё прошло в штатном режиме. Ничего особенного – голосование, обсуждение. Я не был в исполкоме. Может, клубы не из первой пятёрки давно созрели для того, чтобы у них был представитель в исполкоме. Думаю, с этим и связано, что выбрали меня.
Меня выдвинул «Ростов» как кандидата. Простым тайным голосованием вышли три кандидата от РПЛ. Неожиданные кандидаты? Для меня – нет. Мне кажется, что членами исполкома РПЛ должны быть люди, которые горят желанием что-то сделать для клубов.
Планов громадьё. Примерно предполагаю, кто за меня голосовал. Это клубы, грубо говоря, не из первой пятёрки. Со своей стороны я должен доносить до исполкома наши пожелания. Появилась свежая кровь: господин Соловьёв, про Галицкого вообще нечего говорить. Надеюсь, что я тоже принесу пользу РПЛ и РФС», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 22 декабря 2020
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