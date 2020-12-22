Сайманов: «Рубин» сделал выбор в пользу япончика. За цену Урунова мы могли трёх купить

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клуб не планирует приобретать полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Вместо него казанцы взяли в аренду японского хавбека Мицуки Сайто.

«Спартак» нам отказал с Уруновым. Потом назвали цену – мы за эти деньги могли трёх игроков купить. Мы сделали выбор в пользу японского футболиста, он же тоже легионер, взяли япончика. По Урунову вопрос закрыт, мы и по лимиту не проходим. Взяли его на полтора года в аренду, в любое из трансферных окон можем его купить", — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Мицуки Сайто родился 10 января 1999 года в городе Фудзисава (Япония). Он играет на позиции центрального полузащитника и атакующего полузащитника. Выступал за молодёжную и основную команды «Сёнан Бельмаре». В лиге J1 провёл 75 матчей, забил четыре гола и сделал три голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).