«Слуцкий – находка для «Рубина». Сайманов подвёл итоги первой части сезона

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подвёл итоги первой части сезона РПЛ.

«Итогом осенней части удовлетворён, но могло быть лучше. Молодёжь не может ровно пройти, она либо выдаёт игру, либо опускается. По игре и тренировочному процессу мне всё нравится, Слуцкий – находка для нас.

16 команд в РПЛ? Меня устраивает, я точно не за то, чтобы сокращать. Надо обсудить плюсы этого. Кроме спринтов и прочего – какие будут плюсы? Когда принимали лимит, мы просили назвать плюсы. Но никто ничего не сказал, просто проголосовали тупо, и всё. И теперь люди, которые выступали за изменения, они снова говорят менять. Ну послушайте, так же не бывает! Не надо каждый год что-то менять, это глупость. Надо улучшать в рамках того, что существует", — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.