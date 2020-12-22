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Президент РПЛ прокомментировал непопадание Евгения Гинера в исполком РФС

Президент РПЛ прокомментировал непопадание Евгения Гинера в исполком РФС
Футбол / РПЛ 0
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал итоги сегодняшних выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

«Я голосовал, ещё сегодня два участника голосования были в «зуме». Учитывая, что по регламенту голосование должно быть очным, я проголосовал и за два клуба. Я голосовал в соответствии с доверенностями, которые были у меня. Эти клубы – «Локомотив» и «Краснодар».

Что касается Евгения Ленноровича Гинера, я был удивлён, что его не избрали. Считаю, что с точки зрения поддержки и лобби РПЛ он один из самых весомых кандидатов. У меня удивление, но я уверен, что он ещё поработает в исполкоме и на благо РПЛ», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, в исполком РФС по итогам голосования прошли генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.

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