Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артём Милевский может продолжить карьеру в украинском клубе

Артём Милевский может продолжить карьеру в украинском клубе
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Нападающий Артём Милевский, последним клубом которого было брестское «Динамо», может продолжить карьеру в украинской команде.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, переход Милевского в клуб «Рух» из Львова во многом будет зависеть от того, останется ли в команде ещё один форвард — Николай Кухаревич, который недавно прошёл медосмотр в бельгийском «Андерлехте» и близок к тому, чтобы сменить прописку на брюссельскую.

Ранее президент «Руха» Григорий Козловский говорил о том, что львовская команда не будет приглашать Милевского, делая ставку на молодёжь. Однако говорить о том, что «Рух» окончательно отказался от идеи подписать Артёма, пока рано. В случае удачной продажи Кухаревича в бельгийский «Андерлехт» «Рух» сможет осилить личные условия контракта экс-форварда киевского «Динамо» и сборной Украины.

Милевский жёстко ответил подписчикам на вопрос об арестованной Хижинковой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020