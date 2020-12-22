Артём Милевский может продолжить карьеру в украинском клубе

Нападающий Артём Милевский, последним клубом которого было брестское «Динамо», может продолжить карьеру в украинской команде.



Как сообщает Meta-ratings.com.ua, переход Милевского в клуб «Рух» из Львова во многом будет зависеть от того, останется ли в команде ещё один форвард — Николай Кухаревич, который недавно прошёл медосмотр в бельгийском «Андерлехте» и близок к тому, чтобы сменить прописку на брюссельскую.



Ранее президент «Руха» Григорий Козловский говорил о том, что львовская команда не будет приглашать Милевского, делая ставку на молодёжь. Однако говорить о том, что «Рух» окончательно отказался от идеи подписать Артёма, пока рано. В случае удачной продажи Кухаревича в бельгийский «Андерлехт» «Рух» сможет осилить личные условия контракта экс-форварда киевского «Динамо» и сборной Украины.

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