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Тренер молодёжки «Ливерпуля»: мне Салах не кажется несчастливым. Не вижу проблемы

Тренер молодёжки «Ливерпуля»: мне Салах не кажется несчастливым. Не вижу проблемы
Футбол / Англия 0
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Тренер молодёжной команды «Ливерпуля» Гари О’Нил высказался о слухах, что нападающий красных Мохамед Салах несчастлив в клубе и хочет уйти.

«Я предпочитаю судить по игре, и парень, вышедший на полчаса в матче с «Кристал Пэлас» (Салах оформил дубль и сделал голевой пас. — Прим. «Чемпионата»), не показался мне несчастливым. Мне рассказывают, как он усердно работает на тренировках и насколько активно ведёт себя в остальное время, так что я не вижу тут проблемы.

Нужно судить игроков по их выступлению, и мне Салах не кажется несчастливым в «Ливерпуле». Он никак не показывает, что ему плохо», — приводит слова О’Нила talkSPORT.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет сохранить 28-летнего египетского футболиста и планирует предложить ему новый контракт с улучшенными условиями.

Видео красивого гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»:

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