Тренер молодёжки «Ливерпуля»: мне Салах не кажется несчастливым. Не вижу проблемы

Тренер молодёжной команды «Ливерпуля» Гари О’Нил высказался о слухах, что нападающий красных Мохамед Салах несчастлив в клубе и хочет уйти.



«Я предпочитаю судить по игре, и парень, вышедший на полчаса в матче с «Кристал Пэлас» (Салах оформил дубль и сделал голевой пас. — Прим. «Чемпионата»), не показался мне несчастливым. Мне рассказывают, как он усердно работает на тренировках и насколько активно ведёт себя в остальное время, так что я не вижу тут проблемы.



Нужно судить игроков по их выступлению, и мне Салах не кажется несчастливым в «Ливерпуле». Он никак не показывает, что ему плохо», — приводит слова О’Нила talkSPORT.



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет сохранить 28-летнего египетского футболиста и планирует предложить ему новый контракт с улучшенными условиями.

Видео красивого гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»: