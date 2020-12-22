Симоне Индзаги отклонил первое предложение «Лацио» о новом контракте

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отклонил первое предложение о продлении контракта, поступившее ему от президента клуба Клаудио Лотито, информирует Corriere dello Sport. Нынешнее соглашение специалиста действует с бело-голубыми до июня 2021 года.



По информации издания, Индзаги не устроили финансовые условия нового договора, однако через 10 дней стороны проведут новый раунд переговоров. Отмечается, что Симоне готов продолжать сотрудничество с римским клубом и в конечном счёте вопрос о новом соглашении должен быть решён до возобновления Лиги чемпионов.



В этом сезоне после 13 туров «Лацио» (21) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов команда заняла второе место в группе с «Зенитом», дортмундской «Боруссией» и «Брюгге» и в 1/8 финала сыграет с «Баварией».

Симоне Индзаги: «Лацио» мог забить «Зениту» семь голов, а не три