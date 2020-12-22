«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к защитнику «Фиорентины»
Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», утверждает La Nazione. По данным источника, оба английских клуба рассматривают возможность приобретения 23-летнего серба уже во время зимнего трансферного окна.
«Тоттенхэм» хочет укрепить линию обороны на вторую часть сезона. «МЮ» ранее уже проявлял интерес к футболисту, но теперь «красные дьяволы», по всей видимости, предпримут более активные действия.
Миленкович выступает за «Фиорентину» с 2017 года. Тогда он перебрался в итальянский клуб из «Партизана».
В текущем сезоне защитник принял участие в 15 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн.
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