Сутормин стал лучшим игроком «Зенита» декабря по версии болельщиков

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин стал лучшим игроком «Зенита» в декабре по версии болельщиков петербургского клуба, сообщается в официальном «твиттере» «Зенита».

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».

26-летний Сутормин выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Напомним, изначально сообщалось, что он стал игроком «Рубина», куда он перешёл из «Оренбурга». Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами.



В этом сезоне за «Зенит» Алексей сыграл в 16 матчах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов он сыграл в пяти мачтах и сделал одну результативную передачу.