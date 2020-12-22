Сутормин стал лучшим игроком «Зенита» декабря по версии болельщиков
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин стал лучшим игроком «Зенита» в декабре по версии болельщиков петербургского клуба, сообщается в официальном «твиттере» «Зенита».
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».
26-летний Сутормин выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Напомним, изначально сообщалось, что он стал игроком «Рубина», куда он перешёл из «Оренбурга». Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами.
В этом сезоне за «Зенит» Алексей сыграл в 16 матчах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов он сыграл в пяти мачтах и сделал одну результативную передачу.
Алексей Сутормин: Лига чемпионов — другой уровень по сравнению с РПЛ. За всё наказывают
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
19:11
-
18:48
-
18:44
-
18:29
-
18:26
-
18:09
-
17:51
-
17:51
-
17:32
-
17:03
-
16:49
-
16:34
-
16:32
-
16:14
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:54
-
15:47
-
15:47
-
15:36
-
15:32
-
15:29
-
15:25
-
15:16
-
15:05
-
14:57
-
14:36
-
14:34
-
13:58
-
13:49
-
13:40
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам