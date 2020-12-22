Вместо Кикнадзе гендиректором «Локомотива» может стать директор «Чертаново» Ларин

Директор ФК «Чертаново» Николай Ларин является главным кандидатом на пост гендиректора «Локомотива», об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Василий Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдёт, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в «Чертаново». Юрий Нагорных же, скорее всего, займёт пост председателя совета директоров», — сказал источник «Чемпионату».

«Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В Лиге чемпионов «железнодорожники» заняли последнее место в турнирной таблице в своей группе. В итоге они не смогли выйти в следующий раунд еврокубков.