Агент Массимо Карреры прокомментировал слухи о возможном возвращении тренера в «Спартак»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера клуба АЕК Массимо Карреры, поделился мнением о возможном возвращение итальянца в «Спартак».



«Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что он вернётся в Москву? Возможно. Но на данный момент он является тренером АЕК. Нужно подождать. Связывались ли с нами представители «Спартака»? Пока что ещё нет», — приводит слова Д’Амико «Рейтинг букмекеров».



Ранее сообщалось, что Каррера может быть отправлен в отставку уже сегодня, 22 декабря. На замену итальянскому специалисту рассматриваются два тренера, которые уже работали в греческой команде — испанец Маноло Хименес (2010-2011, 2017-2018, 2019) и уругваец Густаво Пойет (2015-2016). Оба наставника сейчас находятся без работы.



АЕК по итогам 12 туров чемпионата Греции набрал 24 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Карреры провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе (три очка по итогам шести встреч). Ранее итальянский специалист заявлял, что готов покинуть пост в связи со скромными результатами.

Источник: Каррера будет уволен из АЕК, клуб вернёт Хименеса или Пойета