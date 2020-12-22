Агент Массимо Карреры прокомментировал слухи о возможном возвращении тренера в «Спартак»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера клуба АЕК Массимо Карреры, поделился мнением о возможном возвращение итальянца в «Спартак».
«Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что он вернётся в Москву? Возможно. Но на данный момент он является тренером АЕК. Нужно подождать. Связывались ли с нами представители «Спартака»? Пока что ещё нет», — приводит слова Д’Амико «Рейтинг букмекеров».
Ранее сообщалось, что Каррера может быть отправлен в отставку уже сегодня, 22 декабря. На замену итальянскому специалисту рассматриваются два тренера, которые уже работали в греческой команде — испанец Маноло Хименес (2010-2011, 2017-2018, 2019) и уругваец Густаво Пойет (2015-2016). Оба наставника сейчас находятся без работы.
АЕК по итогам 12 туров чемпионата Греции набрал 24 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Карреры провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе (три очка по итогам шести встреч). Ранее итальянский специалист заявлял, что готов покинуть пост в связи со скромными результатами.
- 22 декабря 2020
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