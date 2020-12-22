Два игрока «Ред Булл Зальцбург» сдали положительные допинг-пробы до матча с «Локомотивом»

Пресс-служба «Ред Булл Зальцбург» сообщила, что футболисты команды Мохамед Камара и Секу Койта провалили допинг-тесты. Оба футболиста проходили тесты по возвращении из сборной Мали в ноябре.

Камара и Койта сообщили, что в расположении сборной они принимали лекарства от высотной болезни перед матчем с Намибией, который проходил в условиях высокогорья. Руководство «Ред Булл Зальцбург» поддержало футболистов и возложило ответственность на сборную Мали, где не учли риски.

Примечательно, что после этого оба футболиста регулярно играли за команду. Они также помогли австрийскому клубу занять третье место в турнирной таблице группы в Лиге чемпионов. В главном еврокубковом турнире «Ред Булл Зальцбург» опередил «Локомотив», занявший четвёртое место.

При этом пока о каких-либо санкциях в отношении игроков или клуба не сообщается.