Два игрока «Ред Булл Зальцбург» сдали положительные допинг-пробы до матча с «Локомотивом»

Пресс-служба «Ред Булл Зальцбург» сообщила, что футболисты команды Мохамед Камара и Секу Койта провалили допинг-тесты. Оба футболиста проходили тесты по возвращении из сборной Мали в ноябре.
Камара и Койта сообщили, что в расположении сборной они принимали лекарства от высотной болезни перед матчем с Намибией, который проходил в условиях высокогорья. Руководство «Ред Булл Зальцбург» поддержало футболистов и возложило ответственность на сборную Мали, где не учли риски.
Примечательно, что после этого оба футболиста регулярно играли за команду. Они также помогли австрийскому клубу занять третье место в турнирной таблице группы в Лиге чемпионов. В главном еврокубковом турнире «Ред Булл Зальцбург» опередил «Локомотив», занявший четвёртое место.
При этом пока о каких-либо санкциях в отношении игроков или клуба не сообщается.
- 22 декабря 2020
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