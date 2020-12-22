Денис Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Севильей»

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Севильи» на матч 15-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало матча — в 19:30 мск.
Российский полузащитник в составе «Валенсии» Денис Черышев выйдет на поле с первых минут.
«Валенсия»: Доменек, Дьякаби, Паулиста, Мангала, Гайя, Гедеш, Черышев, Солер, Хасон, Васс, Гомес.
Запасные: Эчебаррия, Риверо, Молина, Коррея, Эскердо, Куандреди, Муса, Санчес, Собрино, Вальехо.
«Севилья»: Боно, Навас, Карлос, Кунде, Родригес, Фернандо, Жордан, Окампос, Сусо, Акунья, де Йонг.
Запасные: Диас, Пастор, Гомес, Рекик, Гудель, Ракитич, Торрес, Видаль, Эн-Несери, Фернандес, Идрисси.
«Летучие мыши» с пятнадцатью очками располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (20) – на седьмом месте.
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