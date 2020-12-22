Коул: у «Тоттенхэма» был отличный старт сезона, но как им отыграть 30 очков у «Ливерпуля»?

Бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Энди Коул заявил, что не верит в способность «Тоттенхэм Хотспур» выиграть чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Эксперт признал прогресс клуба в нынешнем сезоне, но выразил сомнение в том, что «Тоттенхэм» может конкурировать с «Ливерпулем».

«У «Тоттенхэма» был отличный старт, Жозе Моуринью здорово организовал команду. Но я смотрю на игру «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Команда по-прежнему очень сильна, очень хороша и в этом сезоне. В прошлом розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» набрал на 30 очков больше, чем «Тоттенхэм». Как теперь «шпоры» смогут отыграть эти 30 очков?» — цитирует Коула talkSPORT.

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 14 матчах. «Ливерпуль» (31) лидирует в турнирной таблице.