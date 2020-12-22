Маттеус — о Холанде: в 20 лет он уже настоящая машина по забиванию голов

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о перспективах 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Его игра придаёт хороший импульс всей команде, поэтому я думаю, что когда-нибудь Холанд покинет Дортмунд и сделает следующий шаг. Он уже точно к этому готов. Мы гордимся, что такой футболист играет в Бундеслиге.
«Боруссия» должна быть довольна, что получила его, потому что он именно тот нападающий, уровень которого соответствует амбициям этого клуба. В 20 лет он уже настоящая машина по забиванию голов», — приводит слова Маттеуса Marca со ссылкой на официальный сайт Бундеслиги.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.
- 22 декабря 2020
-
20:46
-
20:23
-
20:15
-
20:11
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:11
-
18:48
-
18:44
-
18:29
-
18:26
-
18:09
-
17:51
-
17:51
-
17:32
-
17:03
-
16:49
-
16:34
-
16:32
-
16:14
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:54
-
15:47
-
15:47
-
15:36
-
15:32
-
15:29
-
15:25
-
15:16
-
15:05