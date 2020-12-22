Маттеус — о Холанде: в 20 лет он уже настоящая машина по забиванию голов

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о перспективах 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Его игра придаёт хороший импульс всей команде, поэтому я думаю, что когда-нибудь Холанд покинет Дортмунд и сделает следующий шаг. Он уже точно к этому готов. Мы гордимся, что такой футболист играет в Бундеслиге.



«Боруссия» должна быть довольна, что получила его, потому что он именно тот нападающий, уровень которого соответствует амбициям этого клуба. В 20 лет он уже настоящая машина по забиванию голов», — приводит слова Маттеуса Marca со ссылкой на официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.