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«Ювентус» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Ювентус» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 21 декабря, состоится матч «Ювентус» — «Фиорентина». Встреча 14-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Фиорентина».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Федерико ла Пенной из Рима. В бригаду войдут ассистенты Мауро Вивенци и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.

Турнирная таблица итальянской Серии А.

«Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка в 12 матчах. В пяти последних матчах чемпионата Италии туринцы одержали три победы при двух ничьих. «Фиорентина» (11) — на 16-м месте в турнирной таблице.

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