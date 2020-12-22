РПЛ опубликовала результаты проверки столкновений болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги обнародовала результаты проверки инцидента, который произошёл во время матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1). Зафиксированы столкновения фанатов команд на трибунах.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало допуск зрителей на матч не более 2300 человек из числа посетителей VIP-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. По своей инициативе «Зенит» выделил 100 пригласительных билетов для владельцев абонементов категории «Фанатский», которые были вовлечены в работу по подготовке масштабных баннеров.

Несмотря на отсутствие официальной гостевой квоты, несколько десятков болельщиков «Спартака» сумело приобрести билеты через вторичный рынок. Были зафиксированы и отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей.



В начале матча группа болельщиков «Спартака» на секторе А109 начала скандировать речёвки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку. Кроме того, была выставлена «живая цепь» из стюардов.



В это время с сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A 109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита». На лестнице между секторами A111 и А112 группу остановили полицейские и стюарды. Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные сектора, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга.



За участие в драке было задержано 9 посетителей матча (5 болельщиков «Зенита», 4 – «Спартака»). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»). Материалы переданы на рассмотрение КДК РФС. Заседание состоится в пятницу», — говорится на сайте РПЛ.