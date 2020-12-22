Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

Помощник президента РФ Максим Орешкин стал председателем совета директоров Первого канала, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Орешкин возглавляет также совет директоров ПФК ЦСКА.

Сообщается, что государство увеличит уставной капитал Первого канала. Госконтроль за каналом будет усилен за счёт выпуска «золотой акции».

ЦСКА завершил 2020 год на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 19 турах. От лидирующего «Зенита» «армейцы» отстают на четыре очка. В то же время москвичи неудачно выступили в Лиге Европы УЕФА. Подопечные Виктора Гончаренко не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе. В шести матчах ЦСКА набрал лишь три очка.